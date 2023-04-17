Два заброшенных здания сгорели за вечер в Самаре

Вечером 17 апреля в Самаре произошли два пожара в заброшенных зданиях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Так, в 18:00 загорелось неэксплуатируемое здание на ул. ВСЧ, 5 в пос. Мехзавод. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 300 кв. м. На борьбу с огнем направили 31 человек.

Пожар удалось локализовать в 20:44. На 22:17 данных о ликвидации пожара еще не было.

Еще одно возгорание произошло в 19:01 на ул. Белорусской, 122. Загорелась кровля двухэтажного расселенного дома. Площадь пожара составила 150 кв. м. Его ликвидировали в 20:40.