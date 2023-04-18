Пенсионерка из Сергиевского района отдала 400 тыс. руб., "спасая дочь после ДТП"

В Сергиевском районе полиция задержала мошенника, который забрал у 85-летней пенсионерки из пос. Серноводск 400 тыс. рублей.

Женщина пояснила полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Далее звонивший пояснил, что нужны деньги якобы для "решения вопроса" с возбуждением уголовного дела.

В ходе разговора собеседник убедил пенсионерку положить деньги в сумку и передать курьеру. Поверив, женщина передала молодому человеку, который пришел к ней домой, 400 тыс. рублей. Только после этого она решила позвонить дочери, которая убедила ее, что с ней все в порядке и в ДТП не попадала.

В этот же день оперуполномоченные уголовного розыска установили, что подозреваемый передвигается на такси. Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника — 20-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее не судимый житель Самары пояснил, что участвовал в противоправной деятельности за определенный процент, выполнил функцию курьера, получил деньги от потерпевшей и перевел их на различные банковские счета.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).