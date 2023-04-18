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Преступления Происшествия

Самаре на скамью подсудимых сел боец ЧВК

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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40-летнего жителя Самары Игоря Шутова обвиняют в бандитизме, убийстве и ряде других тяжких преступлений.

Банда Потапова, в которой участвовал обвиняемый, была организована в конце 2014 г. и задержана в сентябре 2015 года. Разоблачение случилось при отработке заявления об исчезновении ранее не судимого 24-летнего жителя пос. Управленческий Григория Жукова. Тогда четверо из подозреваемых в разбое и убийстве пропавшего оказались в следственном изоляторе, а Шутов подался в бега и спрятался в Украине. Его объявили в международный розыск.

Главарь банды Максим Потапов, заключив соглашение со следствием, дал показания на своих бывших "подчиненных". Полицейские изъяли немалый арсенал огнестрельного оружия и на территории Волжского района откопали тело Жукова с ножевыми ранениями. Погибший оказался активным членом этой ОПГ, он погиб во время ссоры при дележе добычи.

Как установили правоохранители, банда занималась исполнением платных заказов на расправу над неугодными предпринимателями. Методами их работы были угрозы, поджоги машин, избиения и даже нападение с оружием.

В то время как бандиты оказались на скамье подсудимых, Шутов завербовался в ЧВК Вагнера и отправился в Африку. В конце лета 2022 г. его намеревались перебросить в Украину, но бдительные сотрудники ФСБ задержали разыскиваемого в Крымске и поместили в краснодарский следственный изолятор.

Добросовестно служа на жарком континенте, Шутов заработал ряд медалей и грамот, которые его адвокат Алексей Сизов принес в судебное заседание для приобщения к делу в качестве материалов, положительно характеризующих подсудимого.

Теперь Шутов будет отвечать перед самарской Фемидой за все, что на него "повесили" другие участники банды Потапова. Но сколь не суров окажется приговор, ныне обвиняемый, скорее всего, сможет вернуться в ЧВК.

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