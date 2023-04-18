При тушении пожара в Новокуйбышевске эвакуировали трех человек

В понедельник, 17 апреля, примерно в 19:25, начался пожар в доме № 40 на пр. Победы в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел мусор в мусоросборнике на площади 2 кв. м. В его тушении участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 19:37.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в связи со случившимся из здания эвакуировали троих человек.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливают.