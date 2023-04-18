В Тольятти пройдет экофестиваль "Зеленая точка"

В тольяттинском ТРК "Акварель" 21 апреля состоится первый экофестиваль "Зеленая точка", мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

На фестивале будет работать мобильная экспозиция "Путь вторсырья", пройдут мастер-классы "Что можно сделать из сломанного телефона" и "Ручка из бумаги". Также можно будет поиграть в "ЭкоБаскетбол" и обменяться книгами и растениями. Кроме того, запланированы выступления творческих коллективов и награждение победителей конкурса "ЭКО-ПЛАКАТОВ".

Фестиваль организован при партнерстве ТЦ "Акварель", ГК "ЭкоВоз", Центральной детской библиотеки, Жигулёвского государственного заповедника, Детского радио.