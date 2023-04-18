Двое рецидивистов из Самарской области вломились в кафе и украли продукты

В Клявлинском районе Самарской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже из кафе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленники разбили окно, залезли в кафе и забрали оттуда продукты и алкоголь на 15 тыс. рублей.
Полицейские нашли на месте преступления следы обуви и отпечатки пальцев. Уже на следующий день задержали подозреваемых — мужчин 33 и 35 лет. Оба они уже имели судимости за незаконное проникновение в жилище, кражи и грабежи.
Часть похищенных продуктов изъяли в квартире одного из подозреваемых. Алкоголь и фрукты мужчины успели съесть.
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