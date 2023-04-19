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Музеи и выставки Культура

В Музее модерна пройдет концерт-посвящение Сергею Рахманинову

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 апреля, в Музее модерна (ул. Красноармейская, 15) состоится концерт-посвящение Сергею Рахманинову. Начало в 19:00.

В программе — несколько пьес и этюдов-картин, транскрипции романсов "Маргаритки", "О, не грусти по мне" (Эрл Вайлд) и "Здесь хорошо" (Владимир Ашкенази). Произведения исполнят студенты Самарского института культуры.

Стоимость входного билета — 300 рублей. Предварительная запись по телефону 333-24-98.

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