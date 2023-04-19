В Тольятти 24-летний местный житель, работающий водителем в одном из крупных предприятий, стал жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Через мессенджер мужчине написал неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Для того, чтобы сохранить сбережения, тольяттинцу предложили перечислить сбережения на "безопасный" счет. Мужчина, поверив незнакомцу, перечислил 941 тыс. рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063