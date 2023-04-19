Тольяттинец поверил незнакомцу в мессенджере и перевел ему почти 1 млн рублей

В Тольятти 24-летний местный житель, работающий водителем в одном из крупных предприятий, стал жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Через мессенджер мужчине написал неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Для того, чтобы сохранить сбережения, тольяттинцу предложили перечислить сбережения на "безопасный" счет. Мужчина, поверив незнакомцу, перечислил 941 тыс. рублей. После того, как собеседник заблокировал его в мессенджере, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.