В Самаре утром горел павильон с едой на ул. Антонова-Овсеенко

В среду, 19 апреля, в 6:49 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании кухни в павильоне на ул. Антонова-Овсеенко, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 20 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 17 человек и пять единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 7:25.

В региональном управлении МЧС России метили, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.