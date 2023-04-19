Тольяттинца задержали за драку у бара

В Тольятти задержали подозреваемого в избиении мужчины около бара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошел в начале апреля на ул. Юбилейной. 50-летний местный житель поссорился с незнакомцем. Затем к ним подошел приятель оппонента и избил потерпевшего. В итоге тольяттинца увезли на скорой с тяжкими травмами.
Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность подозреваемого и задержали его через несколько дней. Задержанным оказался судимый за кражу местный житель, он не отрицал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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