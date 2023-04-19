Тольяттинца задержали за драку у бара

В Тольятти задержали подозреваемого в избиении мужчины около бара. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел в начале апреля на ул. Юбилейной. 50-летний местный житель поссорился с незнакомцем. Затем к ним подошел приятель оппонента и избил потерпевшего. В итоге тольяттинца увезли на скорой с тяжкими травмами.

Полицейские посмотрели записи камер видеонаблюдения, смогли установить личность подозреваемого и задержали его через несколько дней. Задержанным оказался судимый за кражу местный житель, он не отрицал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест.