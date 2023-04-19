Двое лжегазовиков попали под суд в Самаре

В Ленинский районный суд Самары отправили уголовное дело двух местных жителей 31 и 28 лет. Их обвиняют в мошенничестве, из-за которого пострадали пенсионеры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, приятели приходили к жертвам под предлогом проверки газового оборудования. В январе они наведались к 72-летней женщине. Один из обвиняемых якобы проверил ее плиту, создал видимость утечки газа и сказал, что нужен срочный ремонт. Его подельник выдал себя ремонтника и сделал вид, что что-то починил. После этого с женщины взяли 85 тыс. рублей.

По аналогичной схеме напарники получили от другой пенсионерки 25 тыс. рублей.

Позже пожилые люди обратились в полицию. Подозреваемых нашли быстро. Оказалось, что они живут чуть ли не в соседних домах. При обысках у них изъяли инструменты, спецодежду и договоры на оказание услуг несуществующей фирмы.