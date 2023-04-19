Лыжник из Самары занял шесть призовых мест на марафонах России

Завершился сезон по лыжным гонкам в России. Прошло более 40 марафонов среди разных возрастных групп. 67-летний самарец Камиль Биккулов побывал на восьми из них, где отметился хорошими результатами.
Первая гонка состоялась 28 января. Спортсмен финишировал первым со временем 2:41:36 на марафоне "Сокольи горы" с дистанцией 51 километр, который проходил в Самаре.
11 марта лыжник завоевал "бронзу" на марафоне "КАРЕЛИЯ SKI FEST 2023" со временем 2:49:23. 50-километровый марафон прошел в Петрозаводске.
Уже на следующий день, 12 марта, состоялся экстремальный марафон в республике Карелия — 63 км. Камиль оказался единственным, кто добежал до финиша в своем возрасте (65-69), и завоевал заслуженное "золото". На это ему понадобилось почти восемь часов (7:43:54).
18 марта на марафоне "КАРЕЛИЯ SKI FEST КЛАССИКА 2023" в Петрозаводске, а также 2 апреля в Архангельске на марафоне "ПРАЗДНИК СЕВЕРА КЛАССИКА" спортсмен оказался четвертым (3:00:33) и шестым (3:42:05) соответственно.
26 марта Биккулов взял "серебро" на "Апатитском марафоне". 50 километров лыжник пробежал со временем 2:52:19.
1 апреля спортсмен получил "бронзу" со временем 3:17:40 на 50-километровом марафоне "ПРАЗДНИК СЕВЕРА", который проходил в Мурманске.
8 апреля — еще одно "серебро" на "Поморском марафоне" в Архангельске. 50 километров Камиль пробежал за 2:56:55.
"Тяжело восстанавливаться и готовиться, когда такой плотный график, но думаю, я справился", — комментирует спортсмен.
Камиль Биккулов является постоянным участником лыжных марафонов как в Самарской области, так и за ее пределами. В 2016 г. он взял "золото" в Финляндии на чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов (любителей).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!