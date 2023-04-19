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Олимпийские Спорт

Лыжник из Самары занял шесть призовых мест на марафонах России

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился сезон по лыжным гонкам в России. Прошло более 40 марафонов среди разных возрастных групп. 67-летний самарец Камиль Биккулов побывал на восьми из них, где отметился хорошими результатами.

Фото: предоставлено автором

Первая гонка состоялась 28 января. Спортсмен финишировал первым со временем 2:41:36 на марафоне "Сокольи горы" с дистанцией 51 километр, который проходил в Самаре.

11 марта лыжник завоевал "бронзу" на марафоне "КАРЕЛИЯ SKI FEST 2023" со временем 2:49:23. 50-километровый марафон прошел в Петрозаводске.

www.sport-images.ru

Уже на следующий день, 12 марта, состоялся экстремальный марафон в республике Карелия — 63 км. Камиль оказался единственным, кто добежал до финиша в своем возрасте (65-69), и завоевал заслуженное "золото". На это ему понадобилось почти восемь часов (7:43:54).

18 марта на марафоне "КАРЕЛИЯ SKI FEST КЛАССИКА 2023" в Петрозаводске, а также 2 апреля в Архангельске на марафоне "ПРАЗДНИК СЕВЕРА КЛАССИКА" спортсмен оказался четвертым (3:00:33) и шестым (3:42:05) соответственно. 

26 марта Биккулов взял "серебро" на "Апатитском марафоне". 50 километров лыжник пробежал со временем 2:52:19.

1 апреля спортсмен получил "бронзу" со временем 3:17:40 на 50-километровом марафоне "ПРАЗДНИК СЕВЕРА", который проходил в Мурманске.

8 апреля — еще одно "серебро" на "Поморском марафоне" в Архангельске. 50 километров Камиль пробежал за 2:56:55.

"Тяжело восстанавливаться и готовиться, когда такой плотный график, но думаю, я справился", — комментирует спортсмен. 

Камиль Биккулов является постоянным участником лыжных марафонов как в Самарской области, так и за ее пределами. В 2016 г. он взял "золото" в Финляндии на чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов (любителей).

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