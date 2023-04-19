20 апреля в СамАрте выступит Волжского хор

В четверг, 20 апреля, в 19:00, на сцене Театра юного зрителя "СамАрт" выступят солисты Волжского хора.

заслуженная артистка Самарской области Елена Каплина и лауреат международных и всероссийских конкурсов Станислав Иванов, а также приглашенный артист — победитель Губернской акции "Женщина года" в области культуры, лауреат международных конкурсов Ирина Сигал. Они представят концертную программу "Песни для души" (6+).

Концерт пройдет в сопровождении оркестра народных инструментов "Виртуозы Самары" под управлением главного дирижера Павла Третьякова.