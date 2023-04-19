Директор самарской фирмы задолжал сотрудникам 5,8 млн рублей

В суд Промышленного района Самары отправилось уголовное дело о невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Директора ООО обвиняют в том, что с июня 2021 г. по июнь 2022 г. он частично не выплатил зарплату своим сотрудникам. Общая сумма долга составила более 5,8 млн рублей.