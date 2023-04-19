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Страхование Финансы

ВСК застраховала здоровье сотрудников завода Haier

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Казанский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье сотрудников завода Haier полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца марта 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1700 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил более 18 млн руб.

Haier — китайская компания, крупнейший производитель бытовой техники. Основана в 1984 году как завод по производству холодильников. Впервые на российском рынке компания появилась в 2007 году. В это время бренд уже активно развивал производственные площадки и научно-исследовательские центры в Европе, Северной Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Haier владеет 20 заводами и 58 800 торговыми представительствами, в которых трудятся более 78 тыс. сотрудников по всему миру.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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