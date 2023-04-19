ВСК застраховала здоровье сотрудников завода Haier

Казанский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье сотрудников завода Haier полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца марта 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1700 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил более 18 млн руб.

Haier — китайская компания, крупнейший производитель бытовой техники. Основана в 1984 году как завод по производству холодильников. Впервые на российском рынке компания появилась в 2007 году. В это время бренд уже активно развивал производственные площадки и научно-исследовательские центры в Европе, Северной Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Haier владеет 20 заводами и 58 800 торговыми представительствами, в которых трудятся более 78 тыс. сотрудников по всему миру.