16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Торговая сеть "Пятёрочка" поможет юным нумизматам собрать коллекцию монет Самарская область лидирует по количеству поданных заявок на третий форум "Сильные идеи для нового времени" Потерявшихся самарцев помогут вернуть домой NFC-браслеты от "Пятерочки" Экспедиция "Душа Каспия" завершила авиационный мониторинг ФАС расследует дело о картельном сговоре перевозчиков мусора

Государство и Бизнес Экономическая политика

Победители конкурса российских брендов продвинут свои товары в торговые сети и на маркетплейсы

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 26 апреля предприниматели Самарской области могут подавать заявки на участие в конкурсе российских брендов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Цель конкурса — поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Победители получат возможность продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них — Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО "Диалог", ФЦК, "Почта России", Роскачество, АНО "Национальные приоритеты" и другие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, а также креативные индустрии.

В Самарской области активно создаются и развиваются региональные бренды в разных отраслях экономики. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в регионе созданы все необходимые условия для стабильной работы местных производств, действует широкий спектр инструментов поддержки. Каждый производитель может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить актуальную для себя услугу. Эту работу ведет областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Участниками конкурса могут стать предприниматели — представители малого и среднего бизнеса, — чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.

От каждого субъекта конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей. Кроме того, будут выбраны пять федеральных победителей конкурса, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30