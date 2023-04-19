Победители конкурса российских брендов продвинут свои товары в торговые сети и на маркетплейсы

До 26 апреля предприниматели Самарской области могут подавать заявки на участие в конкурсе российских брендов.

Организатором конкурса выступает Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Цель конкурса — поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Победители получат возможность продвинуть свои товары на маркетплейсах и торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса. Среди них — Фонд Росконгресс, Wildberries, OZON, АНО "Диалог", ФЦК, "Почта России", Роскачество, АНО "Национальные приоритеты" и другие.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии, а также креативные индустрии.

В Самарской области активно создаются и развиваются региональные бренды в разных отраслях экономики. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", в регионе созданы все необходимые условия для стабильной работы местных производств, действует широкий спектр инструментов поддержки. Каждый производитель может обратиться в центр "Мой бизнес" и получить актуальную для себя услугу. Эту работу ведет областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Участниками конкурса могут стать предприниматели — представители малого и среднего бизнеса, — чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства, а также чьи товары уже высоко оценены потребителями.

От каждого субъекта конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей. Кроме того, будут выбраны пять федеральных победителей конкурса, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.