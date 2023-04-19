Жителям региона рассказали, куда складировать мусор после субботника и кто его заберет

В апреле в Самарской области проводят традиционную весеннюю уборку. На средники и субботники выходят все: муниципальные служащие, работники предприятий, сотрудники силовых ведомств, студенты, педагоги и просто неравнодушные граждане, которые хотят жить в чистом и ухоженном месте.

Мусора после зимы скапливается немало. Ветки, листья и прочие бытовые отходы собираются в мешки, которые потом необходимо вывозить. И здесь есть несколько нюансов, важных для всех, кто участвует в наведении порядка на городских территориях.

Специалисты поясняют: отходы, которые были собраны во время уборки, нельзя класть в контейнеры для ТКО. Их складируют в специальные мешки, вывозом которых занимаются подрядные организации. Причем вывезти их необходимо в течение суток после каждого субботника. Ответственность за это лежит на организаторах субботника. Об этом напоминают специалисты Российского экологического оператора.

"В основном ответственными за вывоз отходов являются органы местного самоуправления. Вывозить мусор муниципалитет может как самостоятельно, так и силами регионального оператора при заключении соответствующего договора", — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В прошлом году органы местного самоуправления публиковали официальный список точек сбора отходов. В этом году, к сожалению, такая информация опубликована не была.

Мусор, оставшийся после уборки во дворах многоквартирной застройки, убирают организации, отвечающие за содержание жилья, — УК и ТСЖ. Жители и управляющие компании относят мешки с отходами к контейнерным площадкам и кладут их рядом с контейнерами.

Региональный оператор и перевозчики выполняют свои прямые обязанности: вывозят твердые коммунальные отходы из контейнеров и крупногабаритные отходы с площадок, внесенных в реестр территориальной схемы обращения с отходами. Внести свою лепту в утилизацию отходов могут и сами участники субботников. Для этого нужно раздельно собирать тот или иной мусор. Например, бутылки, банки, бумагу, пластик. Раздельно собранный бытовой мусор можно сдавать в пункты приема или складывать в контейнеры для ТКО. Пластик ПЭТ — в специализированные сетки, которые установлены практически в каждом дворе.