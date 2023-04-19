В Самарской области приступают к строительству первого российского завода по выпуску грузовых дронов

Компания "Транспорт будущего" приступает к строительству предприятия по серийному выпуску беспилотных авиационных систем (БАС). Инвестор уже выкупил земельный участок под создание мощностей в ОЭЗ "Тольятти" — предприятие разместится на площадке более 40 тысяч кв метров.

На время строительства рабочие места офисных сотрудников и инженерно-технических работников "Транспорта будущего" в Самарской области организованы на базе технопарка "Жигулевская долина".

ООО "Транспорт будущего" — частная инновационная компания — разработчик беспилотных авиационных систем гражданского назначения. На сегодня модельный ряд "Транспорта будущего" представлен двумя модификациями: аэротакси и большой грузовой БАС взлетной массой до 700 кг. Авиасистемы "Транспорта будущего" предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступных местах, помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, мониторинга и обработки сельскохозяйственных полей и др.

"Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов. Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В Тольятти компания планирует запустить серийное производство семи модификаций БАС, а также проведение летных испытаний в рамках экспериментального правового режима — заявка на введение ЭПР была подана в Минэкономразвития РФ 17 марта.

"Наряду с выгодным географическим положением и ландшафтом, располагающим к проведению целевых для нашей компании летных испытаний, решающим при выборе площадки для строительства для нас стало создание специализированного кластера в регионе и личная заинтересованность первых лиц, включая Губернатора, — пояснил генеральный директор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко. — Производство БАС — это не только высокотехнологичный проект и инвестиции в регион, но и создание более 500 новых рабочих мест для жителей региона, уже на первом этапе реализации проекта".

В апреле стартуют работы на стройплощадке, а уже в 2024 году компания намерена выйти на производительность в более 3 тыс. БАС в год — как тяжелых грузовых, так и массой менее 30 кг. Компания планирует не только собирать беспилотники в Тольятти, но и производить их ключевые структурные элементы: винты, двигатели, драйверы, детали корпуса, авионику и др.

"Мы проводим в регионе большую системную работу по созданию кластера беспилотных авиационных систем. Партнерские отношения с инвесторами — основа для успешной реализации в Самарской области самых передовых и масштабных проектов. Для этого у нас есть всё: специальные инвестплощадки, все льготные налоговые режимы, передовое законодательство и, конечно, одна из самых сильных и мотивированных на развитие инвестиционных команд. Результаты этой работы высоко оценивают как бизнес, активно инвестируя в регион, так и Президент нашей страны. Мы благодарны за высокое доверие инвесторов и всех причастных к реализации этого масштабного проекта", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В разработки текущих моделей "Транспорта будущего" и строительство инфраструктуры проекта уже вложено более 3 млрд рублей. Сумма инвестиций в тольяттинское производство в течение ближайших трех лет предварительно превысит 6 млрд рублей.