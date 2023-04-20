Юные мастера со всей России представят свои изделия в самарском особняке Клодта

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В пятницу, 21 апреля, в 14:00 состоится открытие выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов II межрегионального конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел "Наш дом — планета Земля!". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области. В этом году экспозиция пройдёт в Самарской детской картинной галерее.