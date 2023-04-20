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Музеи и выставки Культура

Юные мастера со всей России представят свои изделия в самарском особняке Клодта

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 21 апреля, в 14:00 состоится открытие выставки творческих работ победителей, призеров и дипломантов II межрегионального конкурса изделий юных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел "Наш дом — планета Земля!". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области. В этом году экспозиция пройдёт в Самарской детской картинной галерее.

В программе открытия выставки: выступление почетных гостей, торжественная церемония награждения победителей, призеров и дипломантов конкурса, работа интерактивных экологических площадок, выступление "Народного самодеятельного коллектива" студии эстрадного вокала "АльФа" (руководитель — А.Р. Фатахова) социокультурного досугового комплекса Чапаевска.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 757 юных мастеров от 7 лет до 21 года из 28 регионов России.

Учредитель и организатор конкурса — Агентство социокультурных технологий.

Выставка продолжит свою работу до 11 мая.

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