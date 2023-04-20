В Самаре начался ремонт ул. Уральской в Куйбышевском районе

В ночь на 19 апреля началось фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия на ул. Уральской — одной из главных транспортных артерий Куйбышевского района. Работы ведутся в рамках нацпроекта "БКАД".
Как рассказал глава района Алексей Коробков, работы ведутся преимущественно ночью, их планируется завершить в течение нескольких дней.
Общая протяженность дороги под ремонт — около двух км, площадь ремонта — 14 тыс. кв метров.
"Предусмотрены работы по подъему люков инженерных коммуникаций, фрезерованию, очистке, розливу битумного вяжущего и укладке асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем, — сообщил директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов. — Автодорога полностью не перекрывается: ремонт идет по одной полосе, а транспорт движется по другой, свободной от дорожной техники и рабочих".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?