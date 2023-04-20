В Самаре начался ремонт ул. Уральской в Куйбышевском районе

В ночь на 19 апреля началось фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия на ул. Уральской — одной из главных транспортных артерий Куйбышевского района. Работы ведутся в рамках нацпроекта "БКАД".

Как рассказал глава района Алексей Коробков, работы ведутся преимущественно ночью, их планируется завершить в течение нескольких дней.

Общая протяженность дороги под ремонт — около двух км, площадь ремонта — 14 тыс. кв метров.

"Предусмотрены работы по подъему люков инженерных коммуникаций, фрезерованию, очистке, розливу битумного вяжущего и укладке асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем, — сообщил директор МБУ "Дорожное хозяйство" Шамиль Халиуллов. — Автодорога полностью не перекрывается: ремонт идет по одной полосе, а транспорт движется по другой, свободной от дорожной техники и рабочих".