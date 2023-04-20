Жителя Краснодарского края задержали в Тольятти с партией наркотика

В Тольятти задержали пассажира Toyota с наркотиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Инспекторы ГИБДД на КПП "Рубеж" остановили для проверки документов Toyota Corolla и заметили пассажира, который начал вести себя неадекватно. В итоге при досмотре в чемодане парня нашли 50,5 г N-метилэфедрона.
Как оказалось, задержанный — 23-летний ранее судимый житель Краснодарского края. Парень рассказал, что купил наркотик интернет и планировал сбыть через тайники в Самарской области.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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