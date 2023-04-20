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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали женщину, выкинувшую в мусорный бак погибшего младенца

КИНЕЛЬ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области задержали женщину, которая выкинула грудного ребенка в мусорный бак в Бузулуке, сообщает "КП-Самара".

Страшную находку сделали сотрудники коммунальной службы Бузулука, которые как обычно утром ездили по улицам и собирали мусор с контейнерных площадок. Подъехав к мусорному баку на ул. Суворова, сотрудник заглянул в контейнер и замер в ужасе. Среди бытового хлама лежал, завернутый в полиэтиленовый мешок, грудной ребенок. Признаков жизни малыш уже не подавал.

К месту страшной находки приехали сотрудники оперативных служб. Совсем скоро удалось выяснить, что биологической матерью мертвого малыша является 22-летняя местная жительница Екатерина. Однако по месту проживания ее найти не удалось — молодая мать вскоре после совершения преступления покинула город. Екатерину объявили в розыск.

"По предварительным данным, 15 апреля этого года у подозреваемой скончался четырехмесячный сын. Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стала пневмония. Молодая мать испугалась ответственности за его смерть и решила избавиться от тела. Она завернула малыша в полиэтиленовый пакет и отнесла сверток на контейнерную площадку рядом с домом, после чего уехала из Бузулука в неизвестном направлении", — сообщили детали преступления в СУ СКР по Оренбургской области.

Следователь возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Были допрошены свидетели, проведены судмедэкспертизы. Признаков насильственной смерти на теле малыша не было обнаружено. Женщину искали не только на территории Оренбуржья, но и в соседних регионах. 20 апреля молодую мать удалось найти.

"Подозреваемую задержали в городе Кинель Самарской области. Сейчас девушка находится в территориальном следственном отделе, ведется допрос, проводятся следственные действия", — сообщили следователи.

Как рассказали знакомые Екатерины, у нее есть гражданский муж, но сама семья неблагополучная.

"Есть подозрения, что они с сожителем употребляли наркотики. Причем папаша был в курсе ситуации, но ничего не сделал, чтобы спасти своего сына", — рассказали журналистам местные жители.

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