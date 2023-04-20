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Страхование Финансы

В России несчастных случаев с мужчинами на 72% больше, чем с женщинами

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, количество проблем со здоровьем у российских мужчин в результате несчастных случаев на 72% больше, чем у женщин. Самым травмоопасным сезоном является весна, при этом жертвами различных происшествий прежде всего становятся россияне в возрасте 41-59 лет.

Чаще всего россияне обращаются к врачам с переломами костей, ушибами и сотрясениями мозга, полученными в бытовых условиях, на работе или во время занятий спортом. Не исключены серьезные травмы, выявленные в связи с осложнениями различных заболеваний. Среди чуть менее распространенных проблем выявляют ожоги, порезы и укусы животных. В 4% всех страховых случаев проблемы со здоровьем приводят к инвалидности.

Наиболее опасное для здоровья время года — весна, когда погода уже становится теплее, дети все чаще заполоняют игровые площадки, но ночью все еще возможны заморозки, а на дорогах — гололед, а организм испытывает авитаминоз. На этот период приходится 33% проблем со здоровьем, особенно в марте, когда доля от всех травмированных составляет 12%. При этом в апреле и мае это число снижается не сильно и держится на уровне 10-11%.

Лето — второе по количеству проблем со здоровьем время года. В самые жаркие месяцы травмируются и заболевают 29% всех пациентов. Это обусловлено большим количеством времяпрепровождения на открытом воздухе: прогулках и путешествиях. Зимой происходят 20% всех несчастных случаев, осенью — 18%.

Каждый четвертый травмированный — молодой человек от 18 до 40 лет. 26% проблем со здоровьем возникают у граждан в возрасте от 41 до 59 лет. Самая маленькая доля происшествий — у опытных россиян 60 лет и старше.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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