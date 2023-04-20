Поддержка стартапов и технологического бизнеса: в регионе пройдут Дни инноватора

С 22 по 27 апреля в Самаре, Тольятти и Сызрани пройдут Дни инноватора. Каждый день будет насыщен концентрированной информацией о том, как получить поддержку для развития своего бизнеса. Событие состоится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Эксперты расскажут участникам о действующих программах региональной и федеральной поддержки технологических предпринимателей, стартапов (в том числе студенческих), производственных предприятий, инжиниринговых организаций, IT-компаний.

Напомним, Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства "РИА Рейтинг". Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов — важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Инновационным и технологическим компаниям, а особенно стартапам, находящимся в самом начале своего бизнес-пути, важно понимать, на какую поддержку они могут рассчитывать. Для этого мы регулярно проводим мероприятия, направленные на информирование предпринимателей о возможностях, созданных в регионе, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Предприниматели могут обращаться в технопарк "Жигулевская долина", в центры "Мой бизнес", следить за анонсами предстоящих событий в социальных сетях, участвовать и быть частью активного регионального бизнес-сообщества".

Участникам предоставят практические рекомендации специалистов и пошаговые инструкции от тех, кто уже воспользовался льготами, выиграл грант, нашёл индустриальных партнёров. Участники получат информацию о конкурсах Фонда "Сколково", Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Российского фонда развития информационных технологий, Инновационного фонда Самарской области, а также узнают, что даёт стартапу статус резидента технопарка "Жигулёвская долина" и как его получить.

Принять участие в мероприятиях может каждый — достаточно подать заявку по ссылкам:

— 22 и 24 апреля — Самара (Молодогвардейская ул., 211, "Мой бизнес"): dolinatlt.timepad.ru/event/2367697/

— 26 апреля — Сызрань (ул. Советская, 45, Филиал ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани): dolinatlt.timepad.ru/event/2376925/

— 27 апреля — Тольятти (Южное шоссе, 165, "Жигулёвская долина"): dolinatlt.timepad.ru/event/2377028/

Организаторами выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО" — управляющая компания технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина".