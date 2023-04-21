В Самаре жертвой мошенников стал 14-летний парень. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В онлайн-игре мальчик познакомился с одним из участников, который предложил купить игровые аккаунты. Собеседник обещал позже вернуть деньги. Подросток согласился и перевел с банковской карты матери 150 тыс. руб. на присланные незнакомцем реквизиты.
Когда женщина узнала о списании денег, после беседы с сыном обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063