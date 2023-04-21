Подросток из Самары перевел мошенникам 150 тыс. рублей

В Самаре жертвой мошенников стал 14-летний парень. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В онлайн-игре мальчик познакомился с одним из участников, который предложил купить игровые аккаунты. Собеседник обещал позже вернуть деньги. Подросток согласился и перевел с банковской карты матери 150 тыс. руб. на присланные незнакомцем реквизиты.

Когда женщина узнала о списании денег, после беседы с сыном обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.