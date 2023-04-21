В Ставропольском, Исаклинском и Красноярском районах будут отключения света с 21 по 27 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.04.2023 с 14-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Урожайный, пер. Народный)
22.04.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Верхние Белозерки (ул. Жилина, ул. Кудашова, пер. Комсомольский, пер. Зеленый, пер. Пионерский)
22.04.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
п. Висла (ул. Самарская, ул. Белорусская, проезд Березовый);
23.04.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Верхние Белозерки (ул. Жилина, ул. Кудашова, пер. Комсомольский, пер. Зеленый, пер. Пионерский)
п. Висла (ул. Самарская, ул. Белорусская, проезд Березовый);
25.04.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1-55 (нечетная сторона), ул. Лесная 1-28 (четная сторона), ул. Мира д. 1-96, ул. Победы 1-25 (нечетная сторона), ул. Советская д. 1-88, ул. Чапаева д. 2-53)
25.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
25.04.2023 с 11-00 до 1700
Красноярский район
п. Городцовка
п. Жареный Бугор
КП Фемели Парк
КП Экопарк
КП Шишки
25.04.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район:
п. Сокский (ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Набережная, ул. Центральная).
25.04.2023 с 11-00 до 16-00
Красноярский район
п. Грачевка
с. Кривое озеро
с. Труд
п. Песчановка
с. Красный Городок
п. Грачевка
п. Студеный
п. Васильевка
с. Новый Городок
с. Соколинка
с. Раевка
с. Б. Раковка
п. Калмыковка
с. Потаповка
п. Лужки
с. Конезавод
п. Лопатино
с. Б. Каменка
с. Орешенка
п. Александровка
СДТ "Бытовик"
СНТ завода им. Тарасова
СДТ "Таксоремсервис"
СДТ "Медик"
СДТ "Сибиряк"
Т/база "Тихие Зори"
СДТ "Кривое Озеро"
25.04.2023 с 10-00 до 13-00
Красноярский район
c. Красный Яр (ул. Новая, ул. Кольцевая).
п. Островок
п. Островок-2 (ул. Карьерная).
п. Удача
п. Кириллинский
п. Кондурчинский
26.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
26.04.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Брусяны
с. Малая Рязань (полностью);
26.04.2023 с 10-00 до 15-00
Исаклинский район
п. Сокский (ул. Заводская, ул. Совхозная, ул. Набережная, ул. Центральная).
27.04.2023 с 12-00 до 16-00
Красноярский район
с. Заглядовка
с. Екатериновка
КП Ёлки
27.04.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Севрюкаево
с. Мордово
с. Кольцово
с. Кармалы
с. Лбище
с. Брусяны (частично ул. Набережная, ул. Советская, ул. Ленинская)
27.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.