26 человек эвакуировали из-за пожара на ул. Венцека в Самаре

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В пятницу, 21 апреля, примерно в 0:15, начался пожар на ул. Венцека, 111 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.