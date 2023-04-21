16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрывобезопасные технологии климата ООО "НовоКС" подтверждают свою востребованность на рынке "Зеленый эталон" Тольяттиазота: от безопасного удобрения к экологии продуктов Сотрудники заводов Роснефти собрали на Проране три тонны мусора ПАО "ТОАЗ" и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве Тольяттикаучук: вода и воздух под контролем

Нефтехимия ТЭК

Экономический эффект от внедрения передовых технологических решений в Новокуйбышевской нефтехимической компании превысил 450 млн рублей

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности "Новокуйбышевской нефтехимической компании" (входит в нефтехимический комплекс "Роснефти") в 2022 году составил 457 млн рублей. Это на 50% выше аналогичного показателя прошлого года.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Системная работа по повышению эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Компания проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений.

В 2022 году специалисты "ННК" реализовали ряд мероприятий, направленных на снижение операционных затрат, внедрение современного оборудования и расширение товарного парка.

В числе наиболее эффективных реализованных проектов — монтаж трубопровода и переоборудование товарного парка для обеспечения возможности отгрузки дополнительного вида продукции (изопропилбензола). Также значительный эффект в снижении потребления топлива удалось получить за счёт проведения режимно-наладочных испытаний технологических печей в производствах сжиженных углеводородов, бензола, олефинов и синтетического этанола.

При формировании программы повышения операционной эффективности особое внимание на предприятии уделяется инициативам, которые предлагают работники предприятия. За 2022 год сотрудники ННК направили более 55 предложений с обоснованием и расчетами по рациональному использованию ресурсов и оптимизации технологического процесса. 52 из них реализованы на предприятии.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — дочернее общество ПАО НК "Роснефть", крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Переработка по сырью составляют около 800 тыс. тонн в год. Перечень выпускаемой товарной продукции насчитывает более 30 наименований.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30