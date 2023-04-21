Экономический эффект от внедрения передовых технологических решений в Новокуйбышевской нефтехимической компании превысил 450 млн рублей

Экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности "Новокуйбышевской нефтехимической компании" (входит в нефтехимический комплекс "Роснефти") в 2022 году составил 457 млн рублей. Это на 50% выше аналогичного показателя прошлого года.

Системная работа по повышению эффективности производственных объектов — один из ключевых элементов Стратегии "Роснефть-2030". Компания проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат предприятий за счет внедрения передовых технологических решений.

В 2022 году специалисты "ННК" реализовали ряд мероприятий, направленных на снижение операционных затрат, внедрение современного оборудования и расширение товарного парка.

В числе наиболее эффективных реализованных проектов — монтаж трубопровода и переоборудование товарного парка для обеспечения возможности отгрузки дополнительного вида продукции (изопропилбензола). Также значительный эффект в снижении потребления топлива удалось получить за счёт проведения режимно-наладочных испытаний технологических печей в производствах сжиженных углеводородов, бензола, олефинов и синтетического этанола.

При формировании программы повышения операционной эффективности особое внимание на предприятии уделяется инициативам, которые предлагают работники предприятия. За 2022 год сотрудники ННК направили более 55 предложений с обоснованием и расчетами по рациональному использованию ресурсов и оптимизации технологического процесса. 52 из них реализованы на предприятии.