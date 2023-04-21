В Самаре ведутся работы по помывке памятников и монументальных сооружений

В пятницу, 21 апреля, осуществлялась помывка Обелиска борцам Революции 1917 года. Обеспечение надлежащего содержания монументальных сооружений содержит целый спектр мероприятий.
Комплексная уборка ведется в три этапа. Сначала поверхность памятника очищается от пыли, грязи и биологических наслоений обычной водой. Затем наносится моющее средство — нейтральный специальный раствор, который предназначен для натурального и искусственного камня и не содержит веществ, способных повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой. И только после этого рабочие производят вручную натирку. Все работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологией.
Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам. Затем уборочные работы будут проводить регулярно в соответствии с графиком вплоть до октября.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!