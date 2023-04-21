В Самаре ведутся работы по помывке памятников и монументальных сооружений

В пятницу, 21 апреля, осуществлялась помывка Обелиска борцам Революции 1917 года. Обеспечение надлежащего содержания монументальных сооружений содержит целый спектр мероприятий.

Комплексная уборка ведется в три этапа. Сначала поверхность памятника очищается от пыли, грязи и биологических наслоений обычной водой. Затем наносится моющее средство — нейтральный специальный раствор, который предназначен для натурального и искусственного камня и не содержит веществ, способных повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой. И только после этого рабочие производят вручную натирку. Все работы выполняются сверху вниз в соответствии с технологией.

Весеннюю помывку монументальных сооружений планируется закончить к майским праздникам. Затем уборочные работы будут проводить регулярно в соответствии с графиком вплоть до октября.