В селе под Тольятти тушили загоревшуюся сухую траву

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В четверг, 20 апреля, в 14:17, начался пожар в 8-м Александровском переулке на 14-м и 15-м участках в с. Ягодное Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.