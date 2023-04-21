Турмаршрут "Стрельная гора" начнет работу с 22 апреля

В выходные, 22 и 23 апреля, маршрут "Стрельная гора" начнет работу для гостей. С 29 апреля — возобновляется ежедневная работа.

Забронировать билеты можно на сайте Жигулевского государственного природного биосферного заповедника.

Режим работы: с 9:00 до заката солнца. Допуск на маршрут осуществляется в будние дни — с интервалом в два часа, в выходные и праздничные — ежечасно. Допуск на маршрут только на автомобиле, пешие и велосипедисты на маршрут не допускаются в целях безопасности.

Также приобрести пропуск на экскурсионный объект можно на КПП маршрута "Стрельная гора" при наличии свободных мест.

В связи с популярностью маршрута рекомендуем бронировать дату и время посещения предварительно.