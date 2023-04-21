Турмаршрут "Стрельная гора" начнет работу с 22 апреля

В выходные, 22 и 23 апреля, маршрут "Стрельная гора" начнет работу для гостей. С 29 апреля — возобновляется ежедневная работа.
Забронировать билеты можно на сайте Жигулевского государственного природного биосферного заповедника.
Режим работы: с 9:00 до заката солнца. Допуск на маршрут осуществляется в будние дни — с интервалом в два часа, в выходные и праздничные — ежечасно. Допуск на маршрут только на автомобиле, пешие и велосипедисты на маршрут не допускаются в целях безопасности.
Также приобрести пропуск на экскурсионный объект можно на КПП маршрута "Стрельная гора" при наличии свободных мест.
В связи с популярностью маршрута рекомендуем бронировать дату и время посещения предварительно.
Гора Стрельная располагается на территории Жигулевского заповедника в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области. Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.