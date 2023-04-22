Команда ТЭЦ ВАЗа победила на отборочном этапе конкурса профмастерства "Т Плюс"

Завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций Самарского и Удмуртского филиалов ПАО "Т Плюс", по итогам трехдневных соревнований победила команда ТЭЦ ВАЗа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В состав каждой команды вошли начальники смен электростанций и основных цехов предприятий, а также машинисты котлов и турбин. Им предстояло пройти 9 теоретических и практических этапов. Соревнования проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате.
При прохождении этапов оценивалась слаженность командных действий, а также индивидуальные умения и навыки. В частности, в личном зачете лучшими по профессии стали представители ТЭЦ ВАЗа и Самарской ТЭЦ.
"В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень квалификации, и я уверен, что это будет способствовать их дальнейшему профессиональному росту в компании", — отметил председатель главной судейской комиссии, заместитель главного инженера по генерации Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Кирилл Шевченко.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!