В Сызрани ликвидирован пожар повышенной сложности в частном доме

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В пятницу, 21 апреля, примерно в 17:20 произошел пожар на ул. Старая Слободка, 25 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.