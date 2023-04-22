В Похвистневском районе 18 человек тушили дом и сухую траву

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 апреля, около 10:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме в поселке Ягана-Ту в Похвистневском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.