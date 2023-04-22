Жительница Красноярского района предстанет перед судом за "помощь" в получении прав

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В суд Красноярского района передано уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой посредничестве во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.