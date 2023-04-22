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ЖКХ и благоустройство Общество

Активисты "Единой России" провели субботник в парке Победы

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодогвардейцы, сотрудники исполкома Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" и сторонники партии навели чистоту и порядок в одном из старейших парков областной столицы.

Фото: samara.er.ru

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, более 50 человек стали участниками партийного субботника в парке Победы. За несколько часов партийцы и волонтеры привели в порядок парковую территорию, очистив ее от прошлогодней листвы и мусора.

В зоне пристального внимания оказалась военная техника: в преддверии праздника великой Победы она должна блестеть.

"Все детство провел в этом парке. Это одно из моих любимых мест в нашем городе и в Советском районе. Мы не просто наводим здесь чистоту. Вот эти пушки, боевая техника, напоминают одновременно и о мощи российского оружия, и о героических подвигах наших солдат, и о силе духа нашего народа", — поделился волонтер "Единой России" Эдуард Нестеренко.

В течение апреля партийные активисты, депутаты-единороссы, "молодогвардейцы" и сторонники партии "Единая Россия" провели более сотни субботников в областной столице и районах губернии. Особое внимание — к мемориалам, воинским захоронениям, знаковым местам, посвященным памяти героев Великой Отечественной войны.

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