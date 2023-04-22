Активисты "Единой России" провели субботник в парке Победы

Молодогвардейцы, сотрудники исполкома Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" и сторонники партии навели чистоту и порядок в одном из старейших парков областной столицы.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, более 50 человек стали участниками партийного субботника в парке Победы. За несколько часов партийцы и волонтеры привели в порядок парковую территорию, очистив ее от прошлогодней листвы и мусора.
В зоне пристального внимания оказалась военная техника: в преддверии праздника великой Победы она должна блестеть.
"Все детство провел в этом парке. Это одно из моих любимых мест в нашем городе и в Советском районе. Мы не просто наводим здесь чистоту. Вот эти пушки, боевая техника, напоминают одновременно и о мощи российского оружия, и о героических подвигах наших солдат, и о силе духа нашего народа", — поделился волонтер "Единой России" Эдуард Нестеренко.
В течение апреля партийные активисты, депутаты-единороссы, "молодогвардейцы" и сторонники партии "Единая Россия" провели более сотни субботников в областной столице и районах губернии. Особое внимание — к мемориалам, воинским захоронениям, знаковым местам, посвященным памяти героев Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!