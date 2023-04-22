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Музеи и выставки Культура

Появились эскизы галереи "Виктория" после реновации

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае здание галереи "Виктория" (Самара, ул. Некрасовская, 2) закроется на реконструкцию. О том, что изменится в этом культурном пространстве, команда галереи рассказала на пресс-конференции.

Цель реновации — стать "городской гостиной", местом встреч и развития. Первым решением стало разворачивание галереи лицом к Волге и открытие входа со стороны набережной.

Помимо уже существующего экспериментального зала VictoriaUnderground, на первом этаже здания появится книжный магазин, детская игровая, совмещенная с детской студией, и кафе.

Доступ на все этажи здания будет удобен для родителей с колясками и маломобильных граждан.

После ремонта на втором этаже появится постоянная экспозиция современного самарского искусства, поскольку сейчас в Самаре нет ни одной площадки, на которой мы могли бы увидеть современных самарских художников, считают в галерее "Виктория".

Также на втором этаже планируются оборудованные мастерские для художников.

На третьем этаже сохранится основной выставочный зал, а также появится уютное пространство с панорамными окнами и видом на Волгу для библиотеки по искусству.

В планах - сделать на крыше сад скульптур с видом на Волгу.

Во время ремонта команда галереи переедет на временный адрес: ул. Степана Разина, 150, вход со двора. Здесь галерея продолжит деятельность: лекции, кинопоказы, творческие курсы, будет доступна работа в галерейной библиотеке и архиве, будет работать книжная лавка.

Кураторы "Виктории" сосредоточатся на городских фестивалях и выставках самарского искусства в других городах. В этом году уже запланировано проведение Аукциона молодого искусства, 3-я Самарская квартирная триеннале, фестиваль "Назад в город" и очередное вручение премии галереи лучшим самарским художникам и кураторам.

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