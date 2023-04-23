Сотрудницу оператора связи будут судить в Самаре за нарушение тайны переписки

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В Самаре закончилось расследование уголовного дела сотрудницы телекоммуникационной компании, обвиняемой в нарушении тайны переписки. Об этом сообщает региональное СУ СК.