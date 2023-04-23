Юная жительница Новороссийска промышляла мошенничеством в Самаре

В Самаре задержали 19-летнюю жительницу Новороссийска по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Жертвой преступления стала 88-летняя самарчанка. Она лишилась 150 тыс. рублей. Поздно вечером пенсионерке позвонил якобы ее внук, попавший в ДТП, и попросил денег. Потерпевшая растерялась и отдала сбережения пришедшей незнакомке. Уже после передачи денег пенсионерка догадалась позвонить внуку и поняла, что ее обманули.

Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что нашла в интернете подработку "курьером", за которую обещали хороший заработок. При этом работодатель не скрывал, что придется забирать деньги у обманутых людей и переводить на разные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").