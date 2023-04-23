В Самаре задержали 19-летнюю жительницу Новороссийска по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Жертвой преступления стала 88-летняя самарчанка. Она лишилась 150 тыс. рублей. Поздно вечером пенсионерке позвонил якобы ее внук, попавший в ДТП, и попросил денег. Потерпевшая растерялась и отдала сбережения пришедшей незнакомке. Уже после передачи денег пенсионерка догадалась позвонить внуку и поняла, что ее обманули.
Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что нашла в интернете подработку "курьером", за которую обещали хороший заработок. При этом работодатель не скрывал, что придется забирать деньги у обманутых людей и переводить на разные счета.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063