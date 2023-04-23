В Самаре загорелся в движении УАЗ на ул. Ташкентской

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В воскресенье, 23 апреля, примерно в 17:58, напротив дома № 167 на ул. Ташкентской в движении загорелся УАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.