Волейболисты "Новы" проиграли последний матч первого плей-аута, но остаются в Суперлиге

В воскресенье, 23 апреля, в Нижневартовске ВК "Нова" сыграл с оренбуржским "Нефтяником".

Волжане проиграли со счетом 1:3.

Это игра была последней из трех в первом туре плей-аута. 21 апреля "Нова" со счетом 0:3 проиграла "Югра-Самотлору", а 22 апреля обыграла "Строителя" — 3:0.

В итоге на счету "Новы" теперь четыре победы. Это значит, что новокуйбышевцы останутся в Суперлиге на следующий сезон, а также проведут серию матчей с победителем Высшей лиги "А".