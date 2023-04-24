"Ладья" уступила "Звезде" в матче "Кубка Тольятти"

В матче "Кубка Тольятти" "Ладья" встретилась со "Звездой" (Чебаркуль). Обе команды после двух побед на старте гарантировали себе место в финале.
Таким образом, отчетная встреча стала своего рода репетицией финала, который состоится 24 апреля в 14:00.
Уральцы одержали победу со счетом 7:4. В составе волжан дублем отметился Богдан Чумаков. У "Звезды" дубль в активе Павла Осипова.
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