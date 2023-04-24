Анастасия Павлюченкова может сыграть с Дарьей Касаткиной на турнире WTA-1000

Состоялась жеребьевка грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 25 апреля по 6 мая, пишет championat.com.

Посев соревнований возглавила первая ракетка мира Ига Свентек. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Эмма Радукану — квалифаер.

Примечательно, что во втором круге между собой могут сыграть тольяттинка Дарья Касаткина и воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова. Это будет в том случае, если последняя обыграет в первом круге Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры. Сама Касаткина стартует со второго круга.

Победительница Индиан-Уэллса казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).

Также Мирра Андреева дебютирует в основной сетке матчем с канадкой Лейлой Фернандес.