Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на чемпионате России

Во Владикавказе проходит чемпионат России по фехтованию. В турнире участвуют более 500 спортсменов из 30 регионов, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Среди них — чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Чемпионат проходит в личном и командном зачетах по рапире, шпаге и сабле.

Рапирист из Самарской области Кирилл Бородачев занял второе место, уступив в решающем поединке победителю турнира Владиславу Журавлеву из Башкортостана со счетом — 14:15. Третье место разделили Тимур Арсланов (Башкортостан) и Захар Козлов (Санкт-Петербург).