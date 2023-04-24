В Самаре при ночном пожаре на ул. Белгородской пострадала женщина

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В воскресенье, 23 апреля, примерно в 3:12, начался пожар в доме № 44 на ул. Белгородской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.