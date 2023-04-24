Пожилой мужчина погиб на пожаре в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 23 апреля, в 13:25, загорелась крыша частного дома на ул. Пушкина, 7 в Отрадном. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.