Стало известно, где отключат свет с 24 по 28 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Зеленовка
24.04.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Кудашева, ул. Вишневая, тех. Проезд, ул. Лесная, ул. Специалистов, ул. Заречная)
с. Новая Васильевка
25.04.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева д. 1, ул. Ленинградская д. 1-55 (нечетная сторона), ул. Лесная 1-28 (четная сторона), ул. Мира д. 1-96, ул. Победы 1-25 (нечетная сторона), ул. Советская д. 1-88, ул. Чапаева д. 2-53)
25.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69);
с. Аскулы
с. Русская Борковка (полностью, кроме ул. Октябрьская)
25.04.2023 с 10-00 до 15-00
Приволжский район
с. Федоровка (ул. Фрунзе)
25.04.2023 с 14-00 до 16-00
Челно-Вершинский район
с. Челно Вершины
25.04.2023 с 7-00 до 12-00
Челно-Вершинский район
с. Токмакла
25.04.2023 с 09-00 до 17-00
г. о. Новокуйбышевск
п. Гранный
25.04.2023 с 09-00 до 17-00
Волжский район
с. Преображенка
п. Березки (Аглос), дачные массивы в р-не п.Березки
26.04.2023 с 09-00 до 17-00
Волжский район
с. Подъем-Михайловка
п. Дудачный
26.04.2023 с 7-00 до 12-00
Челно-Вершинский район
с. Старое Аделяково
26.04.2023 с 09-00 до 11-00
Исаклинский район
с. Красный Берег (ул.Центральная)
26.04.2023 с 08-00 до 17-00
Большеглушицкий район
с. Александровка (ул. Елшанка, ул. Урожайная, ул. Ал. Афанасьева, ул. Сельская, ул. Шоссейная, ул. Комаровка, ул. Центральная, пер. Больничный, пер. Чемеричный, ул. Масеневка, ул. Клочковка, ул. Буяновка, ул. Рай, ул. Новенькая)
п. Среднедольск (ул. Молодежная, ул. Полевая)
с. Мокша (ул. Кавказская, ул. Юбилейная, ул. Н-Александровка, ул. Табаковка)
с. Малая Вязовка (ул. Юбилейная, ул. Зеленодольская, ул. Степная)
п. Коммунар (ул. Центральная, ул. Верхняя)
26.04.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Новокуйбышевск
п. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева)
26.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
26.04.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Брусяны
с. Малая Рязань
27.04.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Севрюкаево
с. Мордово
с. Кольцово
с. Кармалы
с. Лбище
с. Брусяны (частично ул. Набережная, ул. Советская, ул. Ленинская)
27.04.2023 года с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, 2, 32-39, ул. Садовая 2-15 (нечетная сторона), ул. Советская 90-142 (четная сторона), ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69)
с. Аскулы
27.04.2023 с 7-00 до 12-00
Челно-Вершинский район
с. Новое Аделяково
с. Сиделькино
с. Благодаровка
с. Редкая Береза
с. Малое Девлезеркино
с. Чувашское Урметьево
с. Покровка
27.04.2023 с 12-00 до 16-00
Челно-Вершинский район
с. Девлезеркино
с. Воздвиженка
28.04.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Зеленовка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.