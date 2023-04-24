Пожарные спасли человека из загоревшегося дома в Сызрани

В воскресенье, 23 апреля, примерно в 23:04, начался пожар на ул. 1-я Приволжская, 7 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели постройки во дворе и кровля частного дома на площади 80 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Ликвидировать его удалось в 23:47.

При тушении был спасен один человек. Причину пожара устанавливают.