В Новокуйбышевске пожарные спасли человека

В воскресенье, 23 апреля, в 14:49, загорелись вещи в квартире дома № 12а на ул. Бочарикова в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали 14 человек. Пожар, площадь которого составила 1 кв. м, был ликвидирован в 15:05.

Был спасен один человек. Данных о пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.