Тольяттиазот поддержал турнир по художественной гимнастике

В Тольятти при поддержке ТОАЗа прошел третий Открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. Титульным спонсором спортивного мероприятия неизменно выступает АО "ОХК Уралхим". Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.
В этом году событие стало более масштабным — в нем приняли участие более 650 гимнасток в возрасте от 6 лет и старше. Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Тольятти, Самару, Саратов, Саранск, Ульяновск и Москву.
Оценивали соревнования судьи международных и всероссийских категорий. В списке почетных гостей — заслуженные тренеры России, воспитавшие не одно поколение олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы, глава федерации художественной гимнастики Тольятти и руководители спортивных школ города и области.
За три дня турнира у гимнасток была возможность не только продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступлений на межрегиональных соревнованиях, но и посетить совместные мастер-классы именитых спортсменок — чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой и заслуженных тренеров России Екатерины Сиротиной и Татьяны Сергаевой.
Победители были отмечены и специальными призами от Ксении Поляковой и партнеров мероприятия.
Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":
— Соревнования по художественной гимнастике такого масштаба — знаковое событие для Тольятти. Для юных гимнасток, которые только начинают профессиональную карьеру, присутствие титулованных спортсменов на турнире станет мощной мотивацией для продолжения тренировок и достижения высоких результатов. Приятно, что с каждым годом количество участников турнира растет, и новые регионы присоединяются к соревнованиям. Тольяттиазот оказывает поддержку соревнованиям по различным видам спорта, помогая юным спортсменам заявить о себе на высоком уровне и раскрыть потенциал.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!