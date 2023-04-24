Тольяттиазот поддержал турнир по художественной гимнастике

В Тольятти при поддержке ТОАЗа прошел третий Открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. Титульным спонсором спортивного мероприятия неизменно выступает АО "ОХК Уралхим". Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

В этом году событие стало более масштабным — в нем приняли участие более 650 гимнасток в возрасте от 6 лет и старше. Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Тольятти, Самару, Саратов, Саранск, Ульяновск и Москву.

Оценивали соревнования судьи международных и всероссийских категорий. В списке почетных гостей — заслуженные тренеры России, воспитавшие не одно поколение олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы, глава федерации художественной гимнастики Тольятти и руководители спортивных школ города и области.

За три дня турнира у гимнасток была возможность не только продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступлений на межрегиональных соревнованиях, но и посетить совместные мастер-классы именитых спортсменок — чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой и заслуженных тренеров России Екатерины Сиротиной и Татьяны Сергаевой.

Победители были отмечены и специальными призами от Ксении Поляковой и партнеров мероприятия.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

— Соревнования по художественной гимнастике такого масштаба — знаковое событие для Тольятти. Для юных гимнасток, которые только начинают профессиональную карьеру, присутствие титулованных спортсменов на турнире станет мощной мотивацией для продолжения тренировок и достижения высоких результатов. Приятно, что с каждым годом количество участников турнира растет, и новые регионы присоединяются к соревнованиям. Тольяттиазот оказывает поддержку соревнованиям по различным видам спорта, помогая юным спортсменам заявить о себе на высоком уровне и раскрыть потенциал.