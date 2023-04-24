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Олимпийские Спорт

Тольяттиазот поддержал турнир по художественной гимнастике

ТОЛЬЯТТИ. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти при поддержке ТОАЗа прошел третий Открытый турнир по художественной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой. Титульным спонсором спортивного мероприятия неизменно выступает АО "ОХК Уралхим". Об этом сообщает пресс-служба ТОАЗа.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

В этом году событие стало более масштабным — в нем приняли участие более 650 гимнасток в возрасте от 6 лет и старше. Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Тольятти, Самару, Саратов, Саранск, Ульяновск и Москву.

Оценивали соревнования судьи международных и всероссийских категорий. В списке почетных гостей — заслуженные тренеры России, воспитавшие не одно поколение олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы, глава федерации художественной гимнастики Тольятти и руководители спортивных школ города и области.

За три дня турнира у гимнасток была возможность не только продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступлений на межрегиональных соревнованиях, но и посетить совместные мастер-классы именитых спортсменок — чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой и заслуженных тренеров России Екатерины Сиротиной и Татьяны Сергаевой.

Победители были отмечены и специальными призами от Ксении Поляковой и партнеров мероприятия.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

— Соревнования по художественной гимнастике такого масштаба — знаковое событие для Тольятти. Для юных гимнасток, которые только начинают профессиональную карьеру, присутствие титулованных спортсменов на турнире станет мощной мотивацией для продолжения тренировок и достижения высоких результатов. Приятно, что с каждым годом количество участников турнира растет, и новые регионы присоединяются к соревнованиям. Тольяттиазот оказывает поддержку соревнованиям по различным видам спорта, помогая юным спортсменам заявить о себе на высоком уровне и раскрыть потенциал.

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Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

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